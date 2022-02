Powstanie Mapa Drzew. Już niedługo łodzianie będą mogli z niej korzystać

Już niedługo każdy użytkownik smartfona lub komputera z dostępem do Internetu będzie mógł skorzystać z Mapy Drzew, a więc bazy danych, która będzie skupiała w sobie najważniejsze informacje o drzewach na terenie Łodzi. Co więcej, każdy chętny będzie mógł wziąć udział w inwentaryzacji drzew, w czym mają pomóc sami twórcy aplikacji. Mapa Drzew ma zostać oddana do użytku już 13 kwietnia.

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani