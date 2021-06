Prasówka 18.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [18.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Brutalne morderstwo łódzkiego przedsiębiorcy. Sprawcy uderzali kijami bejsbolowymi... na śmierć! Zostali aresztowani 40-letni Ukrainiec oraz jego o dwa lata młodsza rodaczka zostali zatrzymani w związku z morderstwem łódzkiego przedsiębiorcy i brutalnym pobiciem jego żony (pisaliśmy o tym przed kilkoma dniami). Małżeństwo zostało zaatakowane we własnym domu pod Łęczycą. Prawdopodobnie sprawców było więcej...

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Doda na plaży w... prześwitującym bikini. Wszystko widać i nie ma się czego wstydzić! 18.06.2021 Tym razem Doda zaprezentowała się w bikini...na plaży. Kostium był prześwitujący... 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności:

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady.

📢 Codzienny horoskop na jutro. Horoskop 19 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona. Horoskop na dziś 19.06.2021 Horoskop dzienny na jutro. Codzienny horoskop na sobotę. Horoskop dzienny 19 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana. Zobacz, przepowiednię dla swojego znaku zodiaku w horoskopie na dziś 19.06.2021.

📢 Oto jest dzień, który dał wam Pan! ŁKS, tylko zwycięstwo W niedzielę ŁKS Łódź zmierzy się na swoim boisku z Górnikiem Łęczna. Jeśli wygra powróci po roku do PKO Ekstraklasy, a piłkarze będą mieli okazję do zaśpiewania Psalmu 148.

📢 Seksowna! Katarzyna Skrzynecka odmieniona. Schudła, zmieniła fryzurę i odsłoniła dekolt. Odważne ZDJĘCIE zrobił jej mąż 18.06.2021 Katarzyna Skrzynecka pokazała zdjęcie, które zrobił jej Marcin Łopucki. 📢 Przed sądem w Łodzi stanie nożownik spod Skierniewic. Według prokuratury chciał zabić swego brata. Grozi mu dożywocie Na ławie oskarżonych zasiądzie 39-letni Michał K. spod Skierniewic, któremu prokuratura zarzuca, że atakując brata Piotra K. dwoma nożami chciał go zabić. Napadnięty trafił do szpitala, gdzie lekarze uratowali mu życie. Niestety, cztery miesiące potem Piotr K. zginął w wypadku drogowym. Akt oskarżenia w sprawie nożownika trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi.

📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert tłumaczy, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego? 📢 Praca w upały. Sprawdź, co ma zapewnić pracodawca i jaka kara grozi za złamanie prawa Praca w upały zmniejsza naszą wydajność i negatywnie odbija się na naszym stanie psychofizycznym. Czy twój szef wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy temperatura sięga zenitu? Sprawdź, co powinien zrobić, aby praca podczas upałów stała się znośna.

📢 Pijana i bez prawa jazdy pędziła samochodem na Widzewskiej w Łodzi. Wpadła podczas kontroli drogowej Pijana i bez uprawnień przekroczyła prędkość o ponad 30 km/h. Kobieta kierująca audi miała 2 promile alkoholu w organizmie.

📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja. 📢 Wypadek z udziałem busa w piątek w Łodzi, dwóch pasażerów trafiło do szpitala Do wypadku doszło w piątek (18 czerwca) około godz. 8 rano na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i Niciarnianej w Łodzi.

📢 Codzienny horoskop na piątek. Horoskop 18 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona. Horoskop na dziś 18.06.2021 Codzienny horoskop na piątek. Horoskop dzienny 18 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana. Horoskop na jutro. Zobacz, przepowiednię dla swojego znaku zodiaku w horoskopie na dziś 18.06.2021. 📢 Odszkodowania za szczepienia na Covid-19. Ile wyniosą? Tyle możesz dostać za powikłania i pobyt w szpitalu po szczepieniu na koronawirusa Ze szczepieniami, tak jak z koronawirusem. Niektórzy nie odczuwają żadnej różnicy czy to po zakażeniu czy po zaszczepieniu się przeciw COVID-19. U innych jednak pojawiają się pewne powikłania, tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. W związku z tym powracają pytania o Fundusz Kompensacyjny, a dokładnie o odszkodowania dla osób, które w jakikolwiek sposób ucierpiały po przyjęciu szczepionki na COVID-19. Według informacji money.pl, niebawem do wykazu prac Rady Ministrów trafi odpowiednia ustawa! Ile zatem mogą wynosić odszkodowania? Kiedy ruszy program? Sprawdźcie!

📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie. 📢 Najpopularniejsze licea i szkoły zawodowe w Łodzi! Najchętniej wybierane szkoły średnie w Łodzi w 2020 roku! 18.06.2021 Najpopularniejsze licea i szkoły zawodowe w Łodzi! Najchętniej wybierane szkoły średnie w Łodzi w 2020 roku! Ranking szkół ponadpodstawowych powstał w oparciu o dane z wojewódzkiego systemu elektronicznej rekrutacji. Do piątku (10 lipca 2020 roku) mogli się w nim rejestrować absolwenci podstawówek, którzy teraz czekają na wyniki tego naboru.

📢 Łódź się wyludnia. Ilu mieszkańców straciła Łódź w XXI wieku, a ile inne duże miasta? Łódź zajmuje trzecie miejsce w gronie dużych polskich miast, które w XXI wieku straciły najwięcej mieszkańców. Liderem tej kategorii jest Bytom, tuż za nim uplasował się Wałbrzych. 📢 Grzybobranie 2021 MEMY! Pasjonaci zbierania grzybów dzielą się w sieci zdjęciami. Jesteście gotowi na sezon? MEMY o grzybiarzach 18.06.2021 Grzybobranie 2021 czas start! Zobacz MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję?

📢 Za tydzień wakacje - łódzcy uczniowie nie siedzą w klasach - oglądaj GALERIĘ ZDJĘĆ Ostatnie dni dzielą uczniów od wakacji. W piątek, 25 czerwca, odbiorą świadectwa i będą mogli cieszyć się z dwumiesięcznego odpoczynku od lekcji – przede wszystkim tych zdalnych.

Zanim jednak to nastąpi przed nimi jeszcze kilka dni, które już spędzą na luzie chodząc do szkoły. 📢 Grób Krzysztofa Krawczyka cały w kwiatach! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! 18.06.2021 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! Przy miejscowym cmentarzu w Grotnikach parkują setki samochodów, to fani przyjeżdżają na grób swojego idola - Krzysztofa Krawczyka. Został tu pochowany 10 kwietnia 2021 roku. Krzysztof Krawczyk był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy.

📢 Nieoficjalnie: Donald Tusk znów będzie szefem PO Donald Tusk ma wrócić do polskiej polityki i objąć funkcję p.o. szefa Platformy Obywatelskiej – informuje „Polityka”. Z kolei „Gazeta Wyborcza” podaje, że na takie rozwiązanie miał się już wstępnie zgodzić Borys Budka.

📢 Nieoklepane życzenia urodzinowe. Gotowe życzenia urodzinowe! Wzruszające życzenia urodzinowe! Śmieszne życzenia urodzinowe! 18.06.2021 Nieoklepane życzenia urodzinowe! Śmieszne życzenia urodzinowe! Często brakuje nam już pomysłów na oryginalne życzenia urodzinowe, krótkie i śmieszne wierszyki na urodziny, czy po prostu ładne, bądź mądre życzenia. Poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny. Krótkie życzenia urodzinowe składamy swoim bliskim i dalszym znajomym niemalże codziennie. Życzenia urodzinowe 2021! 📢 Uwaga afrykańskie upały! Prognoza pogody od 18 czerwca dla Łodzi i województwa łódzkiego. Pogoda 18.06.2021 Od piątku obowiązuje ostrzeżenie przed upałami wydane przez IMGW. Prognoza pogody na weekend dla Łodzi i województwa łódzkiego. W najbliższych dniach czekają nas afrykańskie upały! Z nieba będzie lał się żar! 📢 Nabór do szkół średnich. Ósmoklasisto, wybierz ją do 21 czerwca. Jakie są hity rekrutacji 2021 w Łodzi? Gdzie szukać nowości? Ósmoklasiści z podstawówek mają ostatnie dni, aby wybrać szkołę, w której chcieliby się uczyć po wakacjach. Termin rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji mija w poniedziałek (21 czerwca). W czwartek (17 czerwca) sprawdziliśmy, które liceum i technikum cieszy się dotąd największą popularnością w łódzkim naborze 2021. A dodatkowo: gdzie w Łodzi szukać nowości właśnie dopuszczonej do oferty polskich szkół zawodowych przez ministerstwo edukacji.

📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa Oto PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni.

📢 Upały 2021 MEMY. Oto najbardziej szalone sposoby na upały [śmieszne obrazki, demotywatory, zabawne zdjęcia] 18.06.2021 Upały 2021 na najlepszych memach. Witamy upały! Pogoda ostatnio nas rozpieszcza, ale momentami bywa już za gorąco. Internauci traktują oczywiście sprawę z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy związane z upałami. Zebraliśmy najlepsze memy z czerwca. 📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać.

📢 Chorzów. Uczeń przyłożył koleżance z klasy nóż do gardła. Dziewczynka nie chciała ustąpić mu miejsca. Szokujące sceny w podstawówce W Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie doszło do przerażającej sytuacji. Jeden z uczniów klas szóstych w obecności swoich rówieśników groził koleżance nożem. Cała sprawa miała miejsce w czwartek, 10 czerwca w godzinach przedpołudniowych. O sprawie został poinformowany dyrektor szkoły. Nie zgłosił jednak od razu sprawy na policję. Zrobił to tydzień później, dopiero po naszym telefonie do szkoły. 📢 Turystyka. Spływy kajakowe w województwie podlaskim. Najciekawsze trasy [18.06.2021] Gdzie zorganizować spływ kajakowy na Podlasiu? Którą rzekę wybrać? Jeśli właśnie planujesz spędzenie wakacji w kajaku to ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawiamy gdzie można wybrać się na spływ kajakowy w województwie podlaskim.

📢 Fotografia zrobiła furorę! Izabella Krzan bez stanika. Na takie zdjęcia fani czekali bardzo długo 17.06.2021 Jest śliczna i ma piękne ciało, a fani ją uwielbiają. Izabella Krzan z pewnością wie, jak rozgrzać swoich fanów. Tym razem zaprezentowała się topless... 17.06.2021

📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy. 📢 Agresywny rowerzysta na Bałutach. Zaatakował gazem pieszych. Szuka go policja W krótkich spodenkach ukryty miał gaz agresywny rowerzysta, który we wtorek rano na Bałutach zaatakował nim pieszych na pasach. Furiata szuka policja.

📢 Lekarz wypadł lub wyskoczył z okna! Twierdził, że zatruł się farbami. Chciał wysokie odszkodowanie Lekarz, po tym jak wypadł z okna na pierwszym piętrze własnego domu i doznał licznych urazów, pozwał firmę ubezpieczeniową o wysokie odszkodowanie i comiesięczną rentę w wysokości 3300 złotych. Ubezpieczyciel odmówił twierdząc, że lekarz miał manię prześladowczą 📢 ŁKS zagra w Pucharze CEV. ŁKS w gronie najlepszych drużyn Europy Jako brązowy medalista mistrzostw Polski, biorąc pod uwagę miejsce federacji narodowej w rankingu CEV, mieliśmy zagwarantowany udział w Pucharze Challenge. Do europejskich pucharów zgłosiliśmy się jednak z wyższymi aspiracjami i udało się – ŁKS Commercecon Łódź został promowany prze Europejską Konfederację Siatkówki do rozgrywek Pucharu CEV 2021/2022 - czytamy na oficjalnej stronie klubu. 📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>>

📢 Firma BaseStack otwiera w Łodzi centrum gamingowe dla miłośników e-sportu BaseStack otwiera swoje pierwsze centurm gamingowe w Łodzi. Zarówno profesjonalni gracze jak i zwykli gracze będą mogli skorzystać ze 120 profesjonalnych stanowisk. Oprócz prowadzenia profesjonalnego centrum gamingowego firma zamierza organizować obozy e-sportowe. Łódzki obiekt pozwoli również na organizację treningów Bootcamp czy rezerwację i trening w pokojach VIP. 📢 Horoskop na czwartek. Codzienny horoskop 17 czerwca 2021 dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na dziś 17.06.2021 Codzienny horoskop na czwartek. Horoskop dzienny 17 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana. Wróżba w horoskopie na jutro. Zobacz, przepowiednię dla swojego znaku zodiaku w horoskopie na dziś 17.06.2021.

📢 Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Zalecenia przed szczepieniem na covid. Alkohol, a szczepienia na COVID 17.06.2021 Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Zalecenia przed szczepieniem na covid. Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czy można pić alkohol i jeść posiłki przed szczepieniem na koronawirus?

📢 Brutalne zabójstwo pod Łodzią. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. 52-letni mężczyzna został zamordowany we własnym domu Przed kilkoma dniami doszło do brutalnego zabójstwa łódzkiego przedsiębiorcy. 52-letni mężczyzna w średnim wieku został zaatakowany we własnym domu pod Łodzią. Oprawca lub oprawcy są na wolności! Policja milczy, prokuratura nie udziela żadnych informacji w tej sprawie.

📢 Uwaga na udar cieplny i przegrzanie! Jak uniknąć przegrzania? Sposoby na upał. Jak poradzić sobie z upałami? 17.06.2021 Sposoby na upał. Jak poradzić sobie z upałami? Zobacz! Uwaga na udar cieplny i przegrzanie! Jak uniknąć przegrzania? Po początkowej radości z przemiany wiosny w lato, pięknej, słonecznej pogody i wysokich temperatur, upały szybko stają się tematem narzekań i przyczyną zmęczenia. Dyskomfort, który odczuwamy, gdy zrobi się gorąco, jest czymś naturalnym i wiąże się z zapoczątkowaniem przez organizm mechanizmów mających prowadzić do utrzymania jego stałej temperatury. Z jednej strony uruchamiane są nieświadome reakcje fizjologiczne, z drugiej – podejmujemy mające przynieść nam ulgę czynności. Okazuje się jednak, że to, po co intuicyjnie sięgamy, nie zawsze działa tak, jak byśmy oczekiwali.

📢 Pijany kierowca przeleciał nad rondem w Rąbieniu. Sąd wydał wyrok w sprawie lotu samochodem nad rondem 17.06.2021 Kierowca samochodu, którym przeleciał nad rondem w Rąbieniu i wylądował za płotem pod kościołem, dobrowolnie poddał się karze i został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. 📢 Tak kibice ŁKS dopingowali piłkarzy w Gdyni. Wielka radość ŁKS. Zobacz zdjęcia Kibice ŁKS dopingowali z trybun stadionu w Gdyni swoją drużynę w meczu barażowym o ekstraklasę. Doping pomógł. Fani przeżyli wielką radość, ŁKS wygrał z Arką i teraz zagra ostatni mecz w Łodzi z Górnikiem Łęczna. Wygrana oznacza awans do PKO Ekstraklasy. Brawo ŁKS, brawo kibice. 📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie.

📢 Nasz Nowy Dom w Łodzi! Katarzyna Dowbor i ekipa programu Nasz Nowy Dom wyremontowali dom Pani Ani z Bałut! 16.06.2021 Katarzyna Dowbor i ekipa programu Nasz Nowy Dom w Łodzi! Dramatyczna historia pani Ani z Bałut! Na twarzy kobiety wreszcie zagościł uśmiech. Mieszka teraz w pięknie wyremontowanym domu na Bałutach. Wcześniej spadło na nią pasmo nieszczęść. 📢 Jak ochronić przed strzyżakami? Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? Choroby roznoszone przez latające kleszcze 16.06.2021 Strzyżak nazywany jest latającym kleszczem, potrafi zepsuć nawet najlepszą wycieczkę na łono natury. Jak wygląda strzyżak? Jak się chronić przed strzyżakami? Spotkanie z tymi owadami nie należy do najprzyjemniejszych – mogą Cię obsiąść nawet całą chmarą, a ich ukąszenie jest bolesne. Co więcej, owady mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje bolesne zmiany skórne.

📢 Horoskop erotyczny na rok 2021. Jakie są seksualne upodobania znaków zodiaku? Czego pragnie Twój partner? SEKS i ZNAKI ZODIAKU 16.06.2021 Horoskop erotyczny 2021. Czego oczekuje Twój partner w łóżku? Jakie są seksualne upodobania znaków zodiaku! Horoskop erotyczny zdradza pragnienia znaków zodiaku! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność? Horoskop erotyczny jest przewodnikiem po najbardziej intymnej sferze Twojego życia. 📢 Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia netto i brutto przed waloryzacją Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska sporo pieniędzy. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysięcy złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. To dużo więcej niż efekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17 proc. Zobacz, ile wynosić mają ogłoszone przez rząd PiS emerytury bez podatku. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. Trzeba pamiętać też, że kwoty emerytur zwiększą się jeszcze bardziej od marca 2022, gdy dojdzie do kolejnej waloryzacji.

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi 16.06.2021 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach wciąż cały w kwiatach! Fani oddają hołd i żegnają popularnego piosenkarza. Do podłódzkiej miejscowości przyjeżdżają ludzie z całej Polski. 📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu. Kto, za co i ile dostanie? [KWOTY] Ustawa o funduszu kompensacyjnym jest prawie gotowa - informuje portal prawo.pl. Chodzi o odszkodowania wypłacane osobom, u których po zaszczepieniu przeciwko Covid-19 wystąpiły skutki uboczne, tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. Komu przysługiwać będzie rekompensata i w jakiej wysokości? Przeczytajcie poniżej.

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 Tragedia w Międzyborzu. Dzieci płakały nad ciałem mamy nawet dwanaście godzin Pogodna, pełna energii, zawsze uśmiechnięta...Tak swoją sąsiadkę, panią Agnieszkę, zapamiętali mieszkańcy jednego z domów wielorodzinnych w Międzyborzu. To właśnie tam doszło do tragicznego odkrycia. 📢 Zamykają się dwa kolejne sklepy Tesco. Do kiedy można robić zakupy? Kiedy zostaną otwarte jako Netto? Jeszcze w tym tygodniu zostanie zamknięty kolejny sklep Tesco w regionie, który za kilka tygodni zostanie otwarty pod szyldem Netto. W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont kolejnej placówki w naszym regionie. Przed zamknięciem Tesco organizuje promocje i wyprzedaże.

📢 Ceny nad morzem 2021. Ile za rybę, hamburgera, gofra, lody w barach i budkach. Czy w Mielnie jest drogo? Sprawdź! Ile trzeba zapłacić za zestaw obiadowy "ryba, frytki, surówka" w nadmorskiej miejscowości? Ile kosztuje gofr z dodatkami? Po ile są hamburgery, hotdogi i zapiekanki w Mielnie? Sprawdź!

📢 Od lipca kolejne świadczenie z serii PLUS. Tym razem dla dorosłych Polaków Zapowiedź nowego programu wstępnie nazywanego "500 plus na zdrowie" usłyszeliśmy kilka miesięcy temu. W poniedziałek (14 czerwca) minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał stosowne rozporządzenie. Przeczytajcie poniżej. 📢 Kibice na meczu Widzew Łódź-Odra Opole. W sobotę (13 czerwca) na trybunach było radośnie i czerwono ZDJĘCIA Ponad 4 tys. kibiców przyszło w niedzielę (13 czerwca) na mecz Widzewa z Odrą Opole. Na trybunach stadionu Widzewa w Łodzi było radośnie i czerwono. Zobaczcie zdjęcia kibiców z trybun ZDJĘCIA

📢 Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić. 📢 Szok! Ona przedłużyła "kudły" i zmieniła ich kolor. Nowa fryzura Natalii Siwiec zachwyca ZDJĘCIA 12.06.2021 Kobieta zmienną jest? Tak! Udowodniła to niedawno Natalia Siwiec. 12.06.2021 📢 Emerytura stażowa 2021. Wysokości emerytury stażowej. Emerytura stażowa po 40 latach pracy? Ile wyniesie emerytura? SPRAWDŹ 12.06.2021 Emerytura stażowa 2021. Wysokości emerytury stażowej. Ile wyniesie emerytura stażowa po 40 latach pracy? Dziesiątki pytań, które dręczą tych, którzy zastanawiają się nad wcześniejszym świadczeniem emerytalnym. Oto nasz poradnik emerytalny, który przekazuje potrzebną wiedzę! Emerytura stażowa 2021. Gdzie złożyć wniosek o emeryturę stażową? Kiedy najlepiej to zrobić? Komu przysługuje emerytura stażowa? Kiedy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę, aby była jak najwyższa? Jaki jest najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę?

📢 Przy ul. Piotrkowskiej debiutuje nowa wietnamska restauracja. Domowe specjały z kraju swego pochodzenia serwuje Lilly Tran Przy ul. Piotrkowskiej 80 rozpoczęła działalność nowa wietnamska restauracja uruchomiona przez pochodząca z Wietnamu Lilly Tran, która w Łodzi dała się poznać ze swojej działalności charytatywnej. W czasie pierwszego lockdownu przygotowywała posiłki dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych (ponad 2000 dań), wspiera też akcje Wigilia dla Samotnych i Wielkanoc dla Samotnych. 📢 Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Znalazłeś to na drzwiach lub wycieraczce? Uważaj! Liczba włamań do domów i mieszkań stale rośnie a złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty na sprawdzenie, czy mieszkańcy wyjechali na dłużej. Jak rozpoznać, że ktoś obserwuje nasze mieszkanie? 📢 Progi do łódzkich LO! Rekrutacja do szkół średnich 2021 w Łodzi. Wiemy, które z nich przyjęły w poprzednim naborze tylko dobrych kandydatów Rekrutacja do szkół średnich coraz bliżej. Dlatego zebraliśmy progi do łódzkich LO z poprzedniej... Już na weekend 4-6 lutego część szkół średnich z Łodzi zaplanowała "drzwi otwarte" – prowadzone zdalnie z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa – przed szybko zbliżającym się naborem do liceów ogólnokształcących, techników i branżówek. Aktualni ósmoklasiści z podstawówek chłoną obecnie każdą informację, która pomoże im wybrać nowe miejsce nauki od roku szkolnego 2021/2022. Dlatego sprawdziliśmy, w jakich łódzkich placówkach, w poprzednim naborze, ułożyły się najwyższe tzw. progi. Zebraliśmy – w galerii do tego artykułu – te szkoły średnie, gdzie wstęp dawał wynik wyższy niż 100 punktów uzyskanych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (z 200 możliwych do zdobycia). Okazało się, że w Łodzi były to tylko licea ogólnokształcące (zatem zabrakło łódzkich techników oraz branżówek).

📢 Płaca minimalna w Polsce i za granicą. Porównaj, jak zmieniają się zarobki Płaca minimalna w Polsce rośnie. W 2019 r. Polak z minimalnym wynagrodzeniem zarabiał 2250 zł brutto, w 2020 r. płaca minimalna wzrosła do 2600 zł brutto, a w 2021 r. wynosiła już 2800 zł brutto. W 2022 r. płaca minimalna może sięgnąć 3000 złotych. A jak jest w innych krajach? Porównaliśmy dane Eurostatu na temat płacy minimalnej. 📢 Rybakówka Żeromin koło Łodzi. Zobacz plaże w Rybakówce w Żerominie. Relaks na plaży blisko Łodzi a tłok przez całe lato Rybakówka Żeromin. Rybakówka "Święty Spokój" koło Łodzi w wakacje co weekend przyciągała tłumy. Na plażę, do wodospadu i pod palmy w Rybakówce zjeżdżają mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa i całego regionu. Gościom nie przeszkadza, że na stawach w Żerominie obowiązuje zakaz kąpieli. Żeromin i Rybakówka stały się nowym celem podróży dla wielu wielbicieli wypoczynku nad wodą z regionu łódzkiego.

📢 Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata w czasie epidemii koronawirusa? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Ależ Malwina wyglądała! Ślub Malwiny Smarzek, gwiazdy siatkarskiej reprezentacji Polski. ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie Malwina Smarzek, gwiazda siatkarskiej reprezentacji, wzięła ślub! Kameralna uroczystość dla kilkudziesięciu osób miała miejsce na terenie jednego z hoteli w Wiewiórczynie pod Łaskiem. W Wiewiórczynie Malwina Smarzek zresztą mieszka. Tam też urzędnik stanu cywilnego udzieliła nowożeńcom ślubu. Od soboty siatkarska gwiazda nazywa się Smarzek-Godek. Jej mąż ma na imię Przemysław. Panna młoda prezentowała się w oryginalnej sukni oszałamiająco. Efektownie wyglądał też tatuaż na ręce wykonany przez jej męża, który jest właścicielem studia tatuażu.

📢 Obiad na upały. Tymi potrawami się schłodzisz w upalne dni. PRZEPISY. Co na obiad w upały? Lekkie dania na upalne i gorące dni 8.09.2020 Co jeść w upalne dni? Szukacie przepisów na lekkostrawne potrawy? Potrawy na upały - przepisy. W upalne dni większość z nas nie ma ochoty ani na ciężkostrawne posiłki, ani na wielogodzinne stanie w kuchni i przygotowywanie potraw. Podpowiadamy jak w kilkanaście minut przygotować pyszne, ale przy tym niskokaloryczne dania dobre na upały. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

