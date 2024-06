Rak prostaty - objawy i przyczyny. Jak szybko rozwija się rak prostaty? Czy jest uleczalny? 7.06.2024

Rak prostaty jest bardzo częstą chorobą wśród mężczyzn w Polsce. Potwierdza to fakt, że obecnie jest najczęściej wykrywanym nowotworem złośliwym u mężczyzn. Wcześnie wykryty rak prostaty daje duże szanse na całkowite wyleczenie, dlatego lekarze alarmują, by wykonywać badania profilaktyczne już po 40. roku życia.

Czym jest prostata?

Unikaj tego, by nie szkodzić sercu!

Kiedy pojawiają się problemy z prostatą?

Choroby prostaty dotykają najczęściej mężczyzn po 60 roku życia. Bardzo ważne jest wczesne wykrycie choroby, by jak najszybciej podjąć skuteczne leczenie. Często nowotwór nie daje jednoznacznych objawów, dlatego każdy mężczyzna po 40. roku życia powinien wykonywać badania profilaktyczne.

Przyczyny raka prostaty

Problemy z prostatą są niemal nieodłącznym elementem starzenia się organizmu, ponieważ z wiekiem dochodzi do rozrostu prostaty. Zdarza się, że w namnażających się komórkach pojawiają się komórki rakowe. Lekarze wciąż pracują nad ustaleniem przyczyn raka prostaty, które do dziś nie są jasne. Jeżeli leczenie nie zostanie podjęte odpowiednio szybko, komórki nowotworowe mogą przedostać się do innych narządów wraz z krwią.