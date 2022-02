Ustawki między kibicami. Proces braci Marcina i Tomasza Ł. oskarżonych o organizowanie krwawych bijatyk między kibicami

Ustawki z siekierami i kastetami

Dwóch świadków o tych samych personaliach?

Świadek Mariusz M. to kibic Widzewa. Wprawdzie zna braci Ł., ale – jak stwierdził – nic go z nimi nie łączy. Zaznaczył, że nie wie, co oznacza skrót DHW, że nie brał udziału w bójkach między kibicami i że nic nie wie o bijatyce pod Jędrzejowem. Zapytany przez sędziego Krzysztofa Szynka, czy uczestniczył z braćmi Ł. we wspólnych imprezach typu chrzciny bądź wesela, odparł: - Nie brałem udziału w takich uroczystościach.