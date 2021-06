W Łodzi przed końcem roku szkolnego nie ma parcia na wyższe oceny? Uczeń po epidemii na zwolnionych obrotach

Przypomnijmy. Pierwszym dniem pełnej nauki stacjonarnej był 31 maja 2021 r. Od tej daty w szkołach mogą przebywać wszyscy uczniowie aktualnie zdobywający w nich wiedzę.

Wcześniej, 4 maja, w całej Polsce do szkół podstawowych wrócili ich uczniowie z klas I-III.

Zaś od 17 maja kształcenie dla starszych oddziałów podstawówek oraz w szkołach średnich stało się hybrydowe: połowa młodzieży kształciła się w siedzibie placówki, druga – z domu. Ten, wtedy częściowy, powrót nastolatków nastąpił po przerwie w stacjonarności trwającej aż od października 2020 roku.

Maturzyści 2021 z liceów ogólnokształcących oraz z techników skończyli już edukację i obecnie czekają na wyniki egzaminu dojrzałości (mają je odebrać 5 lipca), kluczowe w naborze na popularne kierunki studiów.

Zatem aktualnie w województwie łódzkim w pełni stacjonarnie zdobywa wiedzę ok. ćwierć miliona uczniów. Dla nich koniec roku szkolnego to 25 czerwca – czyli jego ostatni piątek.

Teoretycznie najwięcej do ugrania mają jeszcze ósmoklasiści z podstawówek, którzy w końcówce maja napisali państwowy egzamin na koniec swojej obecnej szkoły, ale w rekrutacji do LO, techników i branżówek liczą się także osiągnięcia ze świadectwa. No i są jeszcze uczniowie zagrożeni niepromowaniem do następnej klasy.