Ważny certyfikat dla łódzkiego biura konstrukcyjnego Airbus Helicopters. Przyjechał szef biura projektowego z Francji

Łódzkie biuro AH otrzymało wspomniany certyfikat jako jeden z czterech takich ośrodków konstrukcyjnych Airbus Helicoters w Europie. Pozostałe mieszczą się we Francji, Niemczech i Hiszpanii.

Biuro konstrukcyjne Airbus Helicopters w Łodzi powstało w 2015 roku i cały czas rośnie jego skład. Dziś pracuje tu około 120 inżynierów. Biorą udział w opracowywaniu najnowocześniejszych projektów koncernu Airbus Helicopters, w tym tak awangardowych jak Racer napędzany zarówno przez klasyczny wirnik, jak i poziomo umieszczone silniki boczne. Racer kilka tygodni temu odbył swój pierwszy lat. Inny awangardowy projekt to elektryczna taksówka powietrzna, która jeszcze w tym roku ma się wzbić w powietrze. Elektryczne wirniki do tej konstrukcji testowano kilka lat temu na dziedzińcu Politechniki Łódzkiej. Dziś ten statek powietrzny to już bardzo zaawansowana konstrukcja znana pod nazwą CityAirbus Next Generation.