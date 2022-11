Widzę Łódź: Pielęgnujmy zdolność pamiętania FELIETON

Nie dlatego, by przeciwstawiać się apelom ekologów o ograniczenie naszych form podkreślania na cmentarzach pamięci o zmarłych (co ma się kończyć tonami nienadających się do recyklingu odpadów - w sumie, jakież to symboliczne), ale liczba osób, które były z nami, a teraz są już po tamtej stronie, niewdzięcznie się zwiększa. Bolą szczególnie myśli o braku tych najbliższych, po odejściu których nic już nigdy nie będzie takie, jak było, a o niezmiennie odczuwanej stracie z nimi związanej tak trudno nadal mówić. Rozmawiamy za to z przejęciem i niedowierzaniem o umieraniu tych, których wszyscy znaliśmy, a których lubiliśmy, ceniliśmy lub po prostu cieszyliśmy się ich talentem. Każde dwanaście miesięcy pomiędzy dniami Wszystkich Świętych opatrzone jest wieloma takimi nazwiskami.