Wprost seksizm" - komentuje radny PiS. Akcja UMŁ "Zgłoś dziurę" ilustrowana zdjęciem nagich dziewcząt. 27.01.2021

Bulak, jak przyznał, jest zniesmaczony m.in. dlatego, że promocja działań UMŁ i podległych mu jednostek w internecie w 2019 r. kosztowała ponad 883 tys. zł z pieniędzy podatników.

Tymczasem Łukasz Goss, dyrektor Biura Promocji i Nowych UMŁ, twierdzi, że grafikę faktycznie zmieniono po blisko godzinie od opublikowania wpisu, jednak nie dlatego, że interweniowali zniesmaczeni internauci.

- Grafika została zamieniona dlatego, że została niewłaściwy sposób wykadrowana - mówi Goss. - Rzeczywiście, ktoś mógłby nas podejrzewać, że epatujemy golizną, ale nie to było naszym zamiarem. Chcieliśmy zwrócić uwagę tym postem szerszego grona odbiorców, bo chodzi o zgłaszanie dziur w jezdniach, czyli istotny problem naszej infrastruktury. Grafika pochodzi z serialu familijnego i jest używana w memach mających pokazać zdziwienie, typu "nie do wiary". I miało to mieć taki właśnie wydźwięk: "nie do wiary, urząd naprawdę chce łatać dziury, na dodatek sam możesz im zgłosić które". Poza tym aktorki w tym serialu, wcale nie były roznegliżowane, jednak tak to niestety na naszej grafice wyglądało.