Wyrok za rozlanie cuchnącej substancji - walka firm pogrzebowych w Piotrkowie

Wyrok za rozlanie cuchnącej substancji

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie zapadł wyrok nakazowy za uszkodzenie drzwi wejściowych zakładu pogrzebowego cuchnącą substancją. Obwinionym i ukaranym jest właściciel konkurencyjnej firmy. Do zdarzenia doszło w niedzielę 9 października 2022 po godzinie 22. Na filmie zarejestrowanym przez kamerę monitoringu dokładnie widać mężczyznę w ciemnej kurtce z kapturem założonym na głowę i w gumowych rękawiczkach, trzymającego reklamówkę, który zbliża się do wejścia do zakładu pogrzebowego od strony ul. Partyzantów. Postać zatrzymuje się przed wejściem, nachyla nad progiem na dłuższą chwilę po czym rozgląda się i odchodzi.

Właściciel poszkodowanego zakładu pogrzebowego Jacek Krawczyk i świadkowie rozpoznali na filmie postać właściciela konkurencyjnej firmy z Piotrkowa.