Wysoki czynsz dzierżawny ZWiK. Sprawę bada już prokuratura, jest też wniosek o kontrolę do NIK

Czynsz dzierżawny, obecnie w kwocie ponad 92 mln zł ZWiK odprowadza do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. To opłata za korzystanie z infrastruktury wod-kan, którą ŁSI dysponuje od 2006. r., a pieniądze ze ZWiK reinwestuje w naprawy i modernizacje sieci, część odprowadza do budżetu miasta.

Problem w tym, że czynsz jest decyzją prezydent wyższy o 22 mln zł, a tymczasem ZWiK za 2020 r. zanotował blisko 6 mln zł strat, po raz pierwszy w swej 95 letniej historii. Co więcej, wysokość tej opłaty to główny powód niezatwierdzenia przed dwoma tygodniami projektu nowej taryfy opłat za wodościek w Łodzi, zakładającej w ciągu trzech lat podwyżkę o blisko 40 proc.

Regulator, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest zdania, że to podwyższenie czynszu jest głównym powodem zaprojektowania wyższych opłat dla mieszkańców za wodę i ścieki. Pod wnioskiem do prezesa NIK podpisy złożyli przewodniczący pięciu na sześć związków w ZWiK. Między Łodzią, w której rządzi KO/PO i Nowa Lewica/SLD, a Wodami Polskimi, które są pod kontrolą rządu PiS, polityczna wojna o cenę wody i ścieków trwa już ponad rok. W warszawskim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym leży skarga prezesa ZWiK Jacka Kaczorowskiego (PO) za niezatwierdzoną zmianę w taryfie z zeszłego roku, którą prezes uważa za decyzję bezprawną i typowo polityczną. Nieoficjalnie wiadomo, że w najbliższy poniedziałek w ZWiK zameldują się urzędnicy PGW Wody Polskie, by przeprowadzić kontrolę. Temat? Oczywiście czynsz dzierżawny.