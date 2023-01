Burmistrz Wielunia przejechał służbowym autem ponad 5 tys. km w czasie urlopów. Sprawa trafi do prokuratury?

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu zakończyła kontrolę użytkowania przez burmistrza samochodu służbowego i wnioskuje do rady o zgłoszenie do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości. Zdaniem zespołu kontrolnego Paweł Okrasa mógł dopuścić się wykorzystując służbowy samochód do cellów prywatnych przestępstwa z art. 231 kodeksu karnego § 1 i 2, czyli nadużycia władzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za co grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Jak ustaliła komisja, do takich sytuacji dochodzić miało wielokrotnie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do końca października roku ubiegłego.

Radni ustalili na podstawie kart ewidencyjnych wyjazdów służbowych, że burmistrz przejechał 5 tys. 313 km w czasie korzystania z urlopów.