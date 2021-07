Łódzka burżuazja. Jak żyli przed laty najbogatsi łodzianie? O bogactwie i luksusach krążyły legendy, ale fabrykanci nie byli rozrzutni

Łódzka burżuazja. Jak żyli przed laty najbogatsi łodzianie?

Oblicza się, że burżuazja stanowiła 7 procent mieszkańców Łodzi. Tylko niewielka część to tzw. wielka burżuazja.

I

ch majątki były szacowane na co najmniej milion rubli – wyjaśnia dr Łukasz Grzejszczak, historyk sztuki z Instytutu Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej - Ta wielka burżuazja stanowiła 2 – 3 procent mieszkańców Łodzi. procent. Należy się też zastanowić co rozumieć pod pojęciem luksusu, a co pod pojęciem pewnej życiowej konieczności. Czym innym będzie sprowadzenie zimą ananasów z Nicei czy podanie na przyjęciu iluś funtów kawioru. A czymś zupełnie innym codzienne aprowizacje domowe. Należy to rozgraniczyć.

Ananasy sprowadzane zimą z Nicei gościły często na stołach niektórych fabrykantów z Łodzi. W ówczesnej prasie do rzadkości nie należały reklamy łódzkich delikatesów, które sprowadzały z zagranicy luksusowe towary. To świadczyło, że było na nie zapotrzebowanie. W Łodzi bywał Wojciech Kossak, znany polski malarz. Jego twórczości była ceniona w w kręgach łódzkiej elity finansowej. Jego obrazy wchodziły w skład wielu burżuazyjnych kolekcji. Po wizytach w Łodzi opowiadał, że jeśli u Scheiblerów podano na przyjęciu dwa funty kawioru to następnego dnia u Poznańskich trzeba było zaserwować dwa razy więcej.