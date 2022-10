Niepełnosprawni płacą mandaty 200 zł za parkowanie w centrum Łodzi, które należy im się za darmo. ZDiT nie chce ich anulować

Kilka dni temu opisywaliśmy historię niepełnosprawnej 84-latki, która musiała zapłacić 200 zł mandatu za postój w strefie płatnego parkowania w Łodzi. Parking dla osób mających kłopoty z poruszaniem się i posiadające niebieską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej jest darmowy, ale… wcześniej muszą oni wybrać się do Zarządu Dróg i Transportu po bezpłatny abonament. Wielu niepełnosprawnych o tym nie wie lub nie ma siły na wyprawę do urzędu.

Do naszej redakcji zgłosił się pan Krzysztof z Pabianic. On też zapłacił 200 zł kary za postój w centrum Łodzi. W marcu przyjechał do Łodzi razem z niepełnosprawną i chorą na cukrzycę żoną, która musiała stawić się w sądzie. Wyjazd był dla małżeństwa bardzo trudny.