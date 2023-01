Nominowany do Oscara aktor David Straithairn wystąpi w Łodzi. Wystawi monodram "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego"

Spektakl upamiętniający wielkiego Polaka i łodzianina, Jana Karskiego, zostanie zaprezentowany w Artkombinat Scena Monopolis w Łodzi 29 stycznia od godz. 19. Widowisko zostanie zaprezentowane także w Warszawie, Poznaniu oraz Krakowie. Polskie pokazy przedstawienia "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego" organizuje Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego.

Jana Karskiego w spektaklu gra David Straithairn, popularny aktor nominowany do Oscara za film "Good night and Good Luck", znany także z produkcji "Lincoln" i "Nomadland". Jego kreacja w tym przedstawieniu została oceniona przez krytyków jako wybitna. Aktor wystąpił też w takich filmach, jak: "Chory z miłości", "Silkwood", "Wygrać z losem", "Firma", "Tajemnice Los Angeles", serialu "Rodzina Soprano".

Współautor i reżyser spektaklu Derek Goldman to wielokrotnie nagradzany reżyser teatralny i dramaturg, wice przewodniczący Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Współscenarzystą jest Clark Young. Monodram powstał w Laboratory for Global Performance and Politics Uniwersytetu Georgetown, w którym przez 40 lat wykładał Jan Karski, przy wsparciu Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego i Jan Karski Educational Foundation.