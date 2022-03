Proces nożownika, któremu prokuratura zarzuciła zabójstwo swojej przyjaciółki, zaczął się w Sądzie Okręgowym w Łodzi

Zadał sześć ciosów nożem

Do tragedii doszło 26 maja 2021 roku w kamienicy w rejonie skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. Przędzalnianej w Łodzi. Według prokuratury, Michał B. konkubinie, z którą mieszkał, zadał sześć ciosów nożem powodując rany m.in. twarzy, szyi i ramienia. Dlaczego? „Nie wiem dlaczego to zrobiłem. Zapewne dlatego, że nerwy mi nie wytrzymały” – zeznał w śledztwie. Ciężko ranna kobieta zmarła wskutek wykrwawienia. Potem oskarżony zadzwonił u sąsiadki na numer alarmowy 999 i powiedział, co się stało.