Protest w sprawie odwołanego pociągu Warszawa - Łódź w godzinach szczytu. "Chcą ścisku pasażerów w pociągu".

O tym, że zarządca infrastruktury kolejowe, czyli PKP PLK w porozumieniu z przewoźnikiem, czyli PKP intercity, zamierza odwołać w marcowej korekcie rozkładu jazdy pociąg "Jagna", pisaliśmy jako pierwsi we wtorek. Na spotkaniu Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego odwołanie trzech pociągów Warszawa - Łódź - Warszawa od 13 marca i kolejnych trzech w maju, zapowiedział Mirosław Skubiszyński, wiceprezes ds. eksploatacji w PKP PLK. Powód to prace modernizacyjne przy węźle warszawskim i budowa tunelu w Gałkówku i Andrespolu, co oznacza, że nie da się dla wszystkich 36 relacji między Łodzią a stolicą utrzymać przepustowości.