Sprawiedliwi - widowisko w w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Łodzi poświęcone Polakom ratującym Żydów. Wstęp bezpłatny!

Widowisko przygotowano w związku z przypadającym 24 marca Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów. Odbędą się tylko dwa przedstawienia - jedno w Łodzi 23 marca i drugie w Szczecinie 24 marca.

Organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej, a współorganizatorem Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Patronat medialny objęły redakcje Dziennika Łódzkiego, Radia Łódź i TVP3 Łódź.

Widowisko będzie miało charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie muzykę, recytacje, wizualizacje oraz światło.

Jak informują organizatorzy, założeniem jest ukazanie historii Polaków, którzy narażali swoje życie, a często je tracili, chcąc pomóc szczególnie prześladowanym podczas II wojny światowej Żydom.

Dramaturgia oparta jest o wiersze wielkich poetów, takich jak Konstanty Ildefons Gałczyński, Antoni Słonimski, Władysław Broniewski, Marian Hemar, Władysław Szlengel, Jeszajahu Szpigel, Icchak Kacenelson, Leopold Staff, Julian Tuwim. Do wszystkich utworów poetyckich, które pojawią się podczas widowiska, została napisana muzyka na kwartet wokalny i niewielki zespół instrumentalny w składzie skrzypce, akordeon, klarnet i kontrabas, co stanowi nawiązanie do przedwojennych tradycji muzycznych.