Sting zaśpiewa swoje przeboje w łódzkiej Atlas Arenie. Jak było podczas poprzednich koncertów?

Brytyjczyk Sting, multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor, należy do najbardziej lubianych w Polsce światowych muzyków, a i sam artysta chętnie w naszym kraju występuje. Tym razem przyjechał na dwa koncerty w ramach światowej trasy „My Songs”, prezentującej najwspanialsze, najbardziej znane utwory w repertuarze piosenkarza. W piątek 7 czerwca Sting ze swoim zespołem wystąpi w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu, natomiast w piątek zobaczymy go i usłyszymy w łódzkiej Atlas Arenie.

Podczas koncertu Sting zaprezentuje kompozycje napisane w trakcie bogatej kariery zarówno w roli muzyka zespołu The Police, jak i artysty solowego. Jak zapowiadają organizatorzy wydarzenia, agencja Live Nation, fanów czeka ponadczasowe show, w którym Sting wykonuje takie hity, jak: „Fields of Gold”, „Roxanne”, „Every Breath You Take”, „Message in a Bottle” i wiele innych kultowych utworów.