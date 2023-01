Te osoby muszą jeść kukurydzę. Sprawdź, czy jesteś wśród nich

Osoby na diecie bezglutenowej

Kukurydza, ze względu na fakt, że jest całkowicie wolna od glutenu, może być stosowana przez osoby na diecie bezglutenowej. Polega ona na eliminacji z jadłospisu białek należących do grupy prolamin, występujących w nasionach traw, w tym zbóż takich, jak pszenica, żyto, jęczmień. Wskazaniem do stosowania tego typu diety jest:

– celiakia, zwana chorobą trzewną, będąca schorzeniem autoimmunologicznym o podłożu genetycznym;

– alergia na gluten;

– nieceliakalna nadwrażliwość na gluten;

– choroba Duhringa, zwana celiakią skórną.

Celiakia jest chorobą przewlekłą, która wymaga rygorystycznego przestrzegania zaleceń diety bezglutenowej przez całe życie, co oznacza rezygnację z produktów zawierających gluten i zastąpienie ich tymi, które są wolne od opisywanego białka. Do takich produktów należy kukurydza oraz jej przetwory. – Wprowadzenie do diety bezglutenowej produktów kukurydzianych pozwala zadbać o odpowiednią podaż błonnika pokarmowego, witamin z grupy B i wielu składników mineralnych, do których niedoboru dochodzi na skutek źle prowadzonej eliminacji i wdrażania nowych, bezglutenowych zaleceń żywieniowych – wyjaśnia Magdalena Czyrynda-Koleda.