Znane kobiety z Łódzkiego. Zrobiły karierę w Polsce i za granicą

Anna Lewandowska

Anita Werner

Anita Werner to popularna dziennikarka telewizyjna, wielokrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia zawodowe. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim jako gospodynię wieczornego wydania "Faktów" w stacji…

Sandra Kubicka

Sandra Kubicka - znana modelka, którą okrzyknięto aniołkiem Victoria's Secret urodziła się w Łodzi, ale będąc nastolatką wyjechała z rodzicami do Stanów Zjednoczonych, gdzie zrobiła karierę w modelingu. Amerykańskie czasopismo „Maxim” umieściło ją na liście stu najseksowniejszych nazwisk Ameryki. Pojawiła się też na rozkładówce amerykańskiego "Playboya". Od 2021 jest związana ze znanym muzykiem. To Aleksander Milwiw-Baron, juror m.in. takich programów, jak „The Voice of Poland” i członek zespołu Afromental Urodziła się 22 stycznia 1995 roku w Łodzi. Ma 28 lat