Znów miliony z budżetu Łodzi na pokrycie start lotniska. "Przez 8 lat nic się nie zmieniło"

Lotnisko jest bardzo potrzebne Łodzi i zawsze będę bronił sytuacji, że jakieś starty miasto może i powinno pokrywać, bo to lotnisko jest w innej sytuacji niż inne regionalne porty lotnicze - mówił Marek Michalik (PiS). - Dla mnie nawet te 5 mln zł straty byłoby do udźwignięcia, gdyby nie fakt, że te straty są o wiele wyższe. Ale chcę powiedzieć, że ja po ośmiu latach wróciłem do Rady Miejskiej i przeżywam deja vu, bo w sprawie lotniska jesteśmy dokładnie w tym sam miejscu co osiem lat temu. W biznesie jak coś nie idzie, to dokonuje się zmian, a na lotnisku nie dochodzi do żadnych zmian. Na lotnisku potrzeba, a mam tu na myśli zmiany sanacyjne czy zmianę zarządu. Żeby nie było tak, że w następnej kadencji przyjdą kolejni radni i powiedzą, że od piętnastu lat nic się na lotnisku nie zmieniło.