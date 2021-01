Łódzki tunel średnicowy. W tym tygodniu rozpocznie drążenie. Kopanie zacznie się dopiero miesiąc po zapowiedzi 27.01.2021 Sławomir Sowa

Łódzki tunel średnicowy. W tym tygodniu rozpocznie drążenie. Kopanie zacznie się dopiero miesiąc po zapowiedzi. Łódzki tunel średnicowy - pod koniec stycznia ma się rozpocząć jego drążenie. Jak to możliwe, skoro uroczysta inauguracja odbyła się już 30 grudnia? Jak się okazuje, uruchomienie maszyny to nie to samo co rozpoczęcie drążenia.