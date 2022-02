Radomsko solidarne z Ukrainą. Radomszczanie i Ukraińcy na wiecu solidarności na placu 3 Maja. ZDJĘCIA

Ważne jest okazywanie solidarności z narodem, który jest naszym sąsiadem, a który przeżywa w tej chwili traumę... który spotkała tragedia nie widziana w tym rejonie świata od 70 lat. Te gesty mają znaczenie, ale wiem, że idą za nimi konkretne działania. Trwają zbiórki rzeczy, które są niezbędne Ukraińcom, zarówno tym, którzy zostali w ojczyźnie, jak i tym, którzy uciekają przed wojną i szukają schronienia w Polsce - mówi Magdalena Spólnicka, organizatorka wiecu. - Takie gesty uświadamiają i pokazują Europie, Polakom, że to nie jest wojna wyłącznie Ukrainy, i mimo że toczy się na jej terenie i przelewana jest krew ukraińskich żołnierzy, jest to również nasza sprawa. Bo to o ideały i wartości zachodniego cywilizowanego świata walczy naród ukraiński, a te bliskie są również nam Polakom i Europejczykom.