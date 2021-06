Prasówka 16.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 17.06.2021]”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 17.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Edyta Górniak się nago! Na tych fotografiach wygląda niesamowicie ZDJĘCIA 16.06.2021 Ale zaskoczyła. Edyta Górniak udostępnia w sieci bardzo odważne zdjęcia. Ostatnio pojawiło się kilka gorących kadrów artystki, które rozgrzały jej fanów do czerwoności. 📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [16.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Widzew ma nowego właściciela. Bracia na czele Widzewa. Nie została przyjęta rezygnacja wiceprezesa Stowarzyszenie RTS Widzew Łódź podpisało umowę inwestycyjną z Tomaszem Stamirowskim

📢 Toksykologia przenosi się z Instytutu Medycyny Pracy przy ul. Św. Teresy w Łodzi do Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Pomorskiej Zatruci mieszkańcy Łodzi i regionu nie będą już trafiać na ul. Św. Teresy 8. Po kilkudziesięciu latach oddział toksykologii przeniesie się do Centralnego Szpitala Klinicznego na ul. Pomorską 251. 📢 Kajra Sławomira całkiem nago! Fani przecierają oczy! Teledysk Sławomira wymiata. Jest co oglądać! ZDJĘCIA, WIDEO 16.06.2021 Nowy teledysk Sławomira jest dziś jednym z najczęściej oglądanych polskich klipów muzycznych na platformie YouTube. Na planie pojawiły się też znane postacie jak Lenka i Jan Kliment, Jacek Jesschke i Hania Żudziewicz. Na akordeonie akompaniuje sam Marcin Wyrostek.

📢 Wyrok w głośnej sprawie kierowcy, który po pijanemu przeleciał nad rondem w Rąbieniu Kierowca samochodu, którym przeleciał nad rondem w Rąbieniu i wylądował za płotem pod kościołem, dobrowolnie poddał się karze i został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

📢 Dramatyczne sceny w ubojni w Pabianicach - świnie były rażone prądem i kopane Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! upubliczniła film z rozładunku świń w ubojni zakładu mięsnego „Pamso” w Pabianicach. Widać na nim, że pracownicy zmuszają zwierzęta do wyjścia z ciężarówki, dźgając je prętami, rażąc prądem i kopiąc. Nagrania powstały w wyniku śledztwa przeprowadzonego przez aktywistów Vivy! podczas 17 wyjazdów do Pabianic. 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na to gigantyczne pieniądze. Stawki za unikaty Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa Oto PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni.

📢 Najciekawsze zabytki województwa łódzkiego. Gdzie wybrać się w weekend? Prezentujemy, naszym zdaniem, najciekawsze zabytki województwa łódzkiego. Czy znajdują się one w Twojej okolicy? Jeśli tak, to masz już pomysł na krótką wycieczkę. Jeśli nie, to wiesz, gdzie wybrać się na weekend. 📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie.

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach 📢 Policja skuła w kajdanki matkę na oczach 9-letniej córki. Zaczęło się od braku maseczki. Co się stało na stacji paliw pod Kielcami? [WIDEO] Zostałam obezwładniona, rzucona na auto, na siłę wykręcono mi ręce do tyłu, a świadkiem tego zdarzenia było moje dziecko, które siedziało w samochodzie. Założono mi kajdanki, w trakcie obezwładniania używano wobec mnie bardzo dużo siły, byłam ciągnięta za kark - opowiada 32-letnia kielczanka. Kobieta wychodząc ze stacji paliw w Kostomłotach Drugich, w gminie Miedziana Góra nie miała na twarzy maseczki i nie chciała się wylegitymować. To, czy policjanci mieli podstawy do użycia środków przymusu bezpośredniego bada teraz Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

📢 Kapuś, świr czy mściciel: wiesz co oznaczają więzienne tatuaże? Te znaki symbolizują role, zdolności i cechy charakteru Więzienne tatuaże przeważnie niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego, w którym miejscu zostały wykonane - mają zupełnie inne znaczenie. Czy będzie to kropka na środku czoła, czy też między brwiami - przekaz diametralnie się od siebie różni. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże wykonane na twarzy i co mówią o swoim posiadaczu. 📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Trwa licytacja mieszkania. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Fani zgorszeni! Co zrobiła Małgosia Rozenek? „Czasem dama, czasem p**ka na wierzchu”. Rozenek pokazała za dużo? ZDJĘCIA 16.06.2021 Małgorzata Rozenek-Majdan jest świeżo po promocji koszulki ze swojej nowej kolekcji. Postanowiła zareklamować ciuch i zaprezentować się internautom bez spodni. Niestety najnowsze zdjęcie nie spodobało się szerokiej publiczności. 📢 Koniec z oszukiwaniem seniorów na pokazach? Jest projekt zmian w przepisach, który przygotował prezes UOKiK. Co się może zmienić? Organizatorzy pokazów handlowych muszą się przygotować na rewolucję: prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce wprowadzić wiele zmian. Mają chronić uczestników pokazów, głównie seniorów, którzy stanowią najliczniejszą grupę gości.

📢 Nietypowe imiona męskie. Mężczyzn, którzy je noszą jest bardzo mało w województwie łódzkim. Najrzadsze imiona męskie 16.06.2021 Oto najrzadsze imiona męskie w województwie łódzkim. To lista imion, które znajdują się na samym końcu listy w bazie PESEL.

📢 Sylwia Bomba z Gogglebox mieszka z córką w domu idealnym. Fani zachwycają się urodą gwiazdy programu TTV Sylwia Bomba to gwiazda Gogglebox. Przed telewizorem. Program TTV ma swoje wierne grono fanów, którzy doceniają wymianę zdań uczestników programu w trakcie oglądania telewizji. Sylwia Bomba prywatnie to szczęśliwa mama, która może pochwalić się śliczną córką, ale także pięknym mieszkaniem. Zobacz w galerii zdjęć kadry, którymi celebrytka dzieli się z fanami na Instagramie. 📢 Łódzkie i Świętokrzyskie. Akcja ABW, policji i antyterrorystów. Znaleziono prawie sto sztuk broni i kilka tysięcy sztuk amunicji. Policjanci, strażnicy graniczni i funkcjonariusze ABW – przy wsparciu antyterrorystów - podczas akcji specjalnej rozbili 12-osobowy gang, który handlował bronią i amunicją. W trakcie rewizji znaleziono prawie sto sztuk broni i kilka tysięcy sztuk amunicji.

📢 Doda na plaży w... prześwitującym bikini. Wszystko widać i nie ma się czego wstydzić! 16.06.2021 Tym razem Doda zaprezentowała się w bikini...na plaży. Kostium był prześwitujący... 📢 Najlepsze miejsca na grzyby województwie łódzkim. Gdzie są grzyby w województwie łódzkim? Gdzie szukać grzybów w łódzkich lasach? 16.06.2021 Gdzie są grzyby w województwie łódzkim? Czy w tym roku obrodzą grzyby? Każdy grzyb "lubi" inne warunki. Pierwsze grzyby już pojawiły się w lasach. Gdzie szukać grzybów w łódzkim? Gdzie rosną grzyby? Jedne grzyby wolą glebę bardziej piaszczystą, inne chętniej wyrastają spod zielonych leśnych kobierców, a jeszcze inne preferują otoczenie konkretnych gatunków drzew. A do tego każdy wytrawny grzybiarz ma swoje miejsca. Poznaj mapę grzybów regionu łódzkiego. Gdzie na grzyby w województwie łódzkim?

📢 Horoskop wróżki na wakacje dla Bliźniąt, Raka, Panny, Skorpiona! Horoskop na lato 2021 dla wszystkich znaków zodiaku! 16.06.2021 Horoskop na lato 2021 dla wszystkich znaków zodiaku! Sprawdź, horoskop na wakacje dla Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny! Wróżka Bernadetta z Łodzi postawiła karty Tarota dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na wszystkie miesiące 2021 roku!

📢 Łódź: Raport o Stanie Miasta za 2020 rok. Czego w nim nie wyczytamy? 23 czerwca na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej Łodzi radni wysłuchają Raportu o Stanie Miasta 2020., czyli "podsumowania działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii", jak informuje UMŁ. To treść ciekawa ze względu na to co zawiera, jak i na to, czego w tym dokumencie zabrakło. 📢 Ile lat ma Iwona z Iwona z Sanatorium Miłości? Kim jest Iwona z Sanatorium Miłości? Ile dzieci ma Iwona z Sanatorium Miłości? 16.06.2021 Ile lat ma Iwona z Iwona z Sanatorium Miłości? Ile dzieci ma Iwona z Sanatorium Miłości? Ilu miała mężów? Ilu mężów miała Iwona z Radomska? O Iwonie z Radomska mówią „kobieta petarda”, swoją radością życia, optymizmem i aktywnością zaraża wszystkich dookoła. Poznajcie bohaterkę Sanatorium miłości popularnego programu TVP o kuracjuszach!

📢 Nasz Nowy Dom w Łodzi! Katarzyna Dowbor i ekipa programu Nasz Nowy Dom wyremontowali dom Pani Ani z Bałut! 16.06.2021 Katarzyna Dowbor i ekipa programu Nasz Nowy Dom w Łodzi! Dramatyczna historia pani Ani z Bałut! Na twarzy kobiety wreszcie zagościł uśmiech. Mieszka teraz w pięknie wyremontowanym domu na Bałutach. Wcześniej spadło na nią pasmo nieszczęść.

📢 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwizdy Sanatorium Miłości 16.06.2021 Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Codzienny horoskop na środę. Horoskop dla Raka i Lwa. Horoskop 16 czerwca 2021 dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na dziś 16.06.2021 Codzienny horoskop na środę 16 czerwca 2021. Horoskop dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana. Horoskop na jutro dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na dziś 16.06.2021.

📢 Wypadek na DK74 w Kotuszowie. Koło Sulejowa zderzyły się dwie ciężarówki i osobówka Nocny wypadek w gm. Aleksandrów na DK 74, między Jaksonkiem a Wójcinem. Na wysokości miejscowości Kotuszów doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Jedna osoba, kierowca ciężarowego mercedesa, trafiła do szpitala. 📢 Jak ochronić przed strzyżakami? Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? Choroby roznoszone przez latające kleszcze 16.06.2021 Strzyżak nazywany jest latającym kleszczem, potrafi zepsuć nawet najlepszą wycieczkę na łono natury. Jak wygląda strzyżak? Jak się chronić przed strzyżakami? Spotkanie z tymi owadami nie należy do najprzyjemniejszych – mogą Cię obsiąść nawet całą chmarą, a ich ukąszenie jest bolesne. Co więcej, owady mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje bolesne zmiany skórne. 📢 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID 16.06.2021 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czy można pić alkohol i jeść posiłki przed szczepieniem na koronawirus?

📢 Popularne rośliny są trujące. Sprawdź, które rośliny w domach i na działkach trujące! Najbardziej trujące rośliny w Polsce! 16.06.2021 Najbardziej trujące rośliny w Polsce. Niektóre z nich są bardzo popularne i szeroko dostępne. Są dostępne w postaci cebulek, kwiatów, drzew i krzewów niemal w każdym markecie. Oferują je też powszechnie szkółki ogrodnicze i sklepy internetowe. Na jakie rośliny trzeba uważać?

📢 Najbardziej trujące rośliny w Polsce dla psów i kotów! Rośliny trujące dla kota! Uważaj na te rośliny spacerując z psem! 16.06.2021 Uważaj na te trujące rośliny spacerując z psem! Które toksyczne rośliny mogą zabić kota? Najbardziej trujące rośliny w Polsce dla psów i kotów! Wciąż niewiele osób wie, że większość popularnych roślin uprawianych lub po prostu dziko rosnących w naszych domach, ogrodach, na działkach, sadach, czy polach może być trująca – nawet śmiertelnie – dla zwierząt i to zarówno tych domowych pupili, jak i dla zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych.

📢 Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia netto i brutto przed waloryzacją Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska sporo pieniędzy. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysięcy złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. To dużo więcej niż efekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17 proc. Zobacz, ile wynosić mają ogłoszone przez rząd PiS emerytury bez podatku. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. Trzeba pamiętać też, że kwoty emerytur zwiększą się jeszcze bardziej od marca 2022, gdy dojdzie do kolejnej waloryzacji. 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

📢 Grzybobranie 2021 nabiera rumieńców. Jesteście gotowi na nowy sezon? Pasjonaci dzielą się w sieci zdjęciami. MEMY o grzybiarzach Grzybobranie 2021 czas start – miłośnicy tej dziedziny dzielą się w sieci zdjęciami pierwszych zdobyczy. Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję?

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka cały w kwiatach! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! 16.06.2021 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! Przy miejscowym cmentarzu w Grotnikach parkują setki samochodów, to fani przyjeżdżają na grób swojego idola - Krzysztofa Krawczyka. Został tu pochowany 10 kwietnia 2021 roku. Krzysztof Krawczyk był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. 📢 Śmiertelny wypadek na S8 koło Łodzi. BMW dachowało w pobliżu węzła A1 W tragicznym wypadku na S8 na wysokości wsi Modlica zginął kierowca bmw. 📢 Wojsko sprzedaje samochody, sprzęt medyczny i drewno z wycinki. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego [16.06.2021] Wojsko dzisiaj sprzedaje sprzęt z demobilu. Wojskowy sprzęt może być wykorzystany do celów cywilnych. Dziś przetarg Agencji Mienia Wojskowego. Oddział AMW w Gdyni sprzedaje sprzęt wojskowy z demobilu. Wyprzedaż odbędzie się w czwartek, 16 czerwca. W ofercie AMW znów pojawiło się kilka samochodów, sporo sprzętu medycznego, technicznego i drewno z wycinki.

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 16.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików. 📢 Ile zarabia się w przemyśle ciężkim? Pensje w Łodzi i województwie łódzkim. Najlepiej płacą na Mazowszu i Dolnym Śląsku 16.06.2021 Jak pracować w energetyce, budowlance, przy produkcji maszyn, w firmach chemicznych czy metalurgii, to najlepiej w województwie mazowieckim lub dolnośląskim. Tam pensje są najwyżej. Najniższe zarobki w przemyśle ciężkim są natomiast na Lubelszczyźnie. W województwie łódzkim pensje są dość niskie.

📢 Pies zginął w salonie urody w Pyskowicach. Tosia udusiła się w męczarniach. Gdzie był właściciel salonu? Pies zginął straszną śmiercią w salonie urody w Pyskowicach. Właściciele pięknego moskiewskiego psa stróżującego stracili ukochaną suczkę, po tym, jak oddali psa do salonu psiej urody Reksio w Pyskowicach. Suczka miała zostać tylko ostrzyżona i uczesana. Okazało się, że pies zginął w męczarniach. Właściciel salonu psiej urody przywiązał pieska linką do obroży i wyszedł do toalety. Piesek spadł ze stołu i się udusił. To okropna tragedia. 📢 Mądre życzenia urodzinowe! Gotowe życzenia urodzinowe! Nieoklepane życzenia urodzinowe. Wzruszające życzenia urodzinowe! 16.06.2021 Gotowe życzenia urodzinowe! Mądre życzenia urodzinowe. Często brakuje nam już pomysłów na oryginalne życzenia urodzinowe, krótkie i śmieszne wierszyki na urodziny, czy po prostu ładne, bądź mądre życzenia. Poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny. Krótkie życzenia urodzinowe składamy swoim bliskim i dalszym znajomym niemalże codziennie. Życzenia urodzinowe 2021!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Biedronka, Lidl, Żabka, Tesco, Ikea (16.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (16.06.2021). 📢 Gdzie na wakacje w 2021 roku? Porównujemy ceny w popularnych krajach europejskich i na świecie. Gdzie jechać, żeby nie zbankrutować? 16.06 Sprawdzamy ile trzeba wydać na wakacje w 2021 roku w popularnych krajach europejskich oraz w Polsce. Sprawdź ile trzeba wydać na nocleg żywność oraz dojazd w tym roku. Sprawdziliśmy popularne szlaki wakacyjne, najchętniej odwiedzane przez turystów z Polski. Polacy jeżdżą na zagraniczne wakacje wszędzie: do wielu krajów europejskich, do Afryki – ale nie tylko do Egiptu czy Tunezji, bo nawet do RPA, także do Azji – Turcja owszem, ale też Chiny i Nepal, rzadziej do Ameryki Południowej, lecz przecież także do Nowej Zelandii, która, jak wiemy, jest dalej niż Australia. Na popularność zagranicznych podróży wpływają zarobki Polaków i moda na wyjazdy do ciekawych, przeważnie ciepłych, krajów.

📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 18 jednostek OSP w województwie łódzkim otrzyma 6,5 mln zł na inwestycje, które zmniejszą emisję szkodliwych substancji Ponad 6,5 mln zł otrzyma 18 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w woj. łódzkim od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje, które zmniejszą emisję szkodliwych substancji.

📢 Pożar wysypiska śmieci w Woli Łaskiej koło Zduńskiej Woli Pożar wysypiska śmieci w Woli Łaskiej w gminie Łask. W akcji uczestniczy ponad 20 zastępów straży pożarnej, które próbują opanować ogień. Płoną głównie tworzywa sztuczne. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady.

📢 Zamykają się dwa kolejne sklepy Tesco. Do kiedy można robić zakupy? Kiedy zostaną otwarte jako Netto? Jeszcze w tym tygodniu zostanie zamknięty kolejny sklep Tesco w regionie, który za kilka tygodni zostanie otwarty pod szyldem Netto. W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont kolejnej placówki w naszym regionie. Przed zamknięciem Tesco organizuje promocje i wyprzedaże. 📢 Łódź: Marsz Równości pod patronatem szefa Rady Miejskiej. Protestują radni PiS "Z radością podjąłem decyzję, by objąć X Marsz Równości w Łodzi patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej - ogłosił Marcin Gołaszewski (KO/N). Protestują radni PiS: "Przewodniczący powinien reprezentować wszystkich radnych, a nie tylko własne poglądy". 📢 Wypadek na S8 koło Zduńskiej Woli. Zderzenie trzech pojazdów Wypadek na ekspresowej S8 między węzłami Zduńska Wola Zachód i Zduńska Wola Wschód. Zablokowany pas w kierunku Łodzi. To już kolejne zdarzenie, do jakiego doszło na S8 we wtorek rano.

📢 Marszałek Grzegorz Schreiber (PiS) przewleka decyzję w sprawie firmy śmieciowej? Sprawę bada prokuratura Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście sprawdza, czy marszałek województwa Grzegorz Schreiber (PiS) nie dopełnił obowiązków służbowych i działał na szkodę interesu publicznego. Chodzi o brak decyzji w sprawie zwiększenia mocy sortowni Remondisu na Teofilowie. 📢 W tym tygodniu napełnią baseny, które staną nad zalewem w Lisowicach. Będzie można z nich korzystać przez całe wakacje W tym tygodniu mają zostać napełnione dwa odkryte baseny, które zostaną ustawione nad zalewem w Lisowicach.

📢 Horoskop codzienny na wtorek. Wróżba 15 czerwca 2021. Horoskop dla Bliźniąt, Raka, Lwa, Wagi i Skorpiona. Horoskop na dziś 15.06.2021 Codzienny horoskop na wtorek 15 czerwca 2021. Horoskop na wtorek dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana. Horoskop na jutro. Zobacz, wróżbę dla swojego znaku zodiaku w horoskopie na dziś 15.06.2021.

📢 Brutalne zabójstwo pod Łodzią. Sprawcy nie zatrzymano. Łódzki przedsiębiorca został zamordowany we własnym domu Przed kilkoma dniami doszło do brutalnego zabójstwa łódzkiego przedsiębiorcy. Mężczyzna w średnim wieku został zaatakowany we własnym domu pod Łodzią. Oprawca lub oprawcy są na wolności! 📢 Konkurs EkSoc StartUP! Znamy rozstrzygnięcia Gali finałowej 3. edycji! 25 tys. zł za pomysł, który ma zmienić rynek obrotu dziełami sztuki Maksymilian Aranowski zdobył główną nagrodę w konkursie EkSoc StartUP! Organizatorzy rozstrzygnęli jego trzecią edycję we wtorek (15 czerwca) podczas Gali finałowej w łódzkim hotelu Andel’s. Maksymilian Aranowski jest twórcą pomysłu, który ma zmienić obecny kształt rynku obrotu dziełami sztuki. Nagroda główna to 25 tys. złotych! 📢 Dwa lata temu "pancerny" pod wpływem jeździł czołgiem po Pajęcznie. Jak zakończyła się ta sprawa? ZDJĘCIA, FILM Dwa lata temu "pancerny" pod wpływem jeździł czołgiem po Pajęcznie. Jak zakończyła się ta sprawa? W niedzielę 13 czerwca minęły dokładnie dwa lata od wydarzenia, o którym mówiła cała Polska. Mężczyzna pod wpływem alkoholu jechał czołgiem po ulicy Pajęczna. Sprawdziliśmy jak zakończyła się ta sprawa. Przejażdżka czołgiem okazała się kosztowna, poza tym "pancerny" otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów. W naszej galerii zdjęć przypominamy to wydarzenie. Dzięki uprzejmości Wypożyczalni Samochodów Pajęczno możecie zobaczyć też wideo z załadunku czołgu na lawetę, a dzięki firmie M_Trans wideo z transportu maszyny.

📢 Oni nie płacą alimentów na własne dzieci! Alimenciarze z województwa łódzkiego poszukiwani przez policje! ZOBACZ ZDJĘCIA 14.06.2021 Oni nie płacą alimentów na własne dzieci! Alimenciarze z województwa łódzkiego poszukiwani przez policje! Kilkuset ojców z Łodzi i województwa łódzkiego jest poszukiwanych przez policję, ponieważ nie płacą alimentów na swoje dzieci. Przedstawiamy nowe zestawienie mieszkańców województwa łódzkiego, których ściga za to policja. 📢 Szybka kolej: kto zaprojektuje linię z Łodzi do Sieradza i Wrocławia? Wybrano wykonawcę Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozstrzygnęła kolejny przetarg dotyczący kolei dużych prędkości i Łodzi. Tym razem chodzi o opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 85 n Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny”.

📢 Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić. 📢 Zmarła mama arcybiskupa Grzegorza Rysia. Pogrzeb Marii Ryś odbędzie się w Krakowie W sobotę (12 czerwca) zmarła Maria Ryś - mama arcybiskupa łódzkiego Grzegorza Rysia. Pogrzeb odbędzie się w Krakowie.

📢 Emerytura stażowa 2021. Wysokości emerytury stażowej. Emerytura stażowa po 40 latach pracy? Ile wyniesie emerytura? SPRAWDŹ 12.06.2021 Emerytura stażowa 2021. Wysokości emerytury stażowej. Ile wyniesie emerytura stażowa po 40 latach pracy? Dziesiątki pytań, które dręczą tych, którzy zastanawiają się nad wcześniejszym świadczeniem emerytalnym. Oto nasz poradnik emerytalny, który przekazuje potrzebną wiedzę! Emerytura stażowa 2021. Gdzie złożyć wniosek o emeryturę stażową? Kiedy najlepiej to zrobić? Komu przysługuje emerytura stażowa? Kiedy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę, aby była jak najwyższa? Jaki jest najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę?

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Progi do łódzkich LO! Rekrutacja do szkół średnich 2021 w Łodzi. Wiemy, które z nich przyjęły w poprzednim naborze tylko dobrych kandydatów Rekrutacja do szkół średnich coraz bliżej. Dlatego zebraliśmy progi do łódzkich LO z poprzedniej... Już na weekend 4-6 lutego część szkół średnich z Łodzi zaplanowała "drzwi otwarte" – prowadzone zdalnie z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa – przed szybko zbliżającym się naborem do liceów ogólnokształcących, techników i branżówek. Aktualni ósmoklasiści z podstawówek chłoną obecnie każdą informację, która pomoże im wybrać nowe miejsce nauki od roku szkolnego 2021/2022. Dlatego sprawdziliśmy, w jakich łódzkich placówkach, w poprzednim naborze, ułożyły się najwyższe tzw. progi. Zebraliśmy – w galerii do tego artykułu – te szkoły średnie, gdzie wstęp dawał wynik wyższy niż 100 punktów uzyskanych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (z 200 możliwych do zdobycia). Okazało się, że w Łodzi były to tylko licea ogólnokształcące (zatem zabrakło łódzkich techników oraz branżówek).

📢 Ależ Malwina wyglądała! Ślub Malwiny Smarzek, gwiazdy siatkarskiej reprezentacji Polski. ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie Malwina Smarzek, gwiazda siatkarskiej reprezentacji, wzięła ślub! Kameralna uroczystość dla kilkudziesięciu osób miała miejsce na terenie jednego z hoteli w Wiewiórczynie pod Łaskiem. W Wiewiórczynie Malwina Smarzek zresztą mieszka. Tam też urzędnik stanu cywilnego udzieliła nowożeńcom ślubu. Od soboty siatkarska gwiazda nazywa się Smarzek-Godek. Jej mąż ma na imię Przemysław. Panna młoda prezentowała się w oryginalnej sukni oszałamiająco. Efektownie wyglądał też tatuaż na ręce wykonany przez jej męża, który jest właścicielem studia tatuażu.

📢 Rybakówka Święty Spokój w Żerominie koło Łodzi. Plaża i atrakcje dla dzieci w Rybakówce Zobacz nowe miejsce wypoczynku! 2.08.2020 Rybakówka w Żerominie oferuje miejsca do plażowania i rekreacji oraz kąpieliska. Rybakówka Święty spokój w Żerominie, znajduje się w połowie drogi między Łodzią a Piotrkowem. Zaledwie pół godziny drogi od stolicy województwa. Rybakówka Święty Spokój koło Łodzi to nowy kompleks wypoczynkowy.

📢 Zwierzaki w Google Street View. Co one tam robią? Zaskoczyły nie tylko fotografa, ale i internautów. Zobacz zdjęcia Zdarza się, że w kadr wszechwidzącego oka Google Street View wkradnie się jakiś intruz. Mowa tu głównie o zwierzakach, nieświadomych czekającej ich sławy. Zdjęcia uciekającego drogą renifera czy żaby wyskakującej z wody tuż przed obiektywem szybko stają się internetowymi hitami. Zobacz w galerii, jakie zwierzaki przez przypadek złapała kamera Google'a.

Już od lipca zmiany w 300 plus?