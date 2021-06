Prasówka 19.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii [20.06.2021 r.]”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii [20.06.2021 r.] Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.06.21

📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista - 20.06.2021 r.] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [20.06.2021 r.] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia [20.06.2021 r.] W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać. 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 20.06.2021 r.] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 budynków mieszkalnych! Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach

📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 19.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Ingres biskupa diecezji włocławskiej. Byli na nim mieszkańcy naszego regionu ZDJĘCIA W Bazylice Katedralnej we Włocławsku odbył się w sobotę ingres biskupa Krzysztofa W Wętkowskiego. Nowy biskup włocławski liturgicznie zainaugurował tym samym posługę w diecezji włocławskiej. Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, mianowany został 27 kwietnia przez papieża Franciszka 77. biskupem włocławskim. Kanonicznie objął obowiązki biskupa diecezjalnego 7 czerwca. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentował minister Błażej Spychalski z kancelarii Prezydenta RP. W diecezji włocławskiej znajduje się znaczna część parafii z województwa łódzkiego. 📢 Czy jest kolejka do wejścia na Aquapark Fala w Łodzi? Sprawdziliśmy w sobotę (19.06) Czy trzeba czekać w kolejce do wejścia na Aquapark FALA? To pytanie w sobotę (19 czerwca) zadaje sobie wielu łodzian, rozgrzanych 30-stopniowym upałem. Odpowiedź na naszych zdjęciach...

📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja. 📢 Wielka Szama przy Atlas Arenie. Sobota (19.06) i niedziela (20.06) z food truckami w Łodzi. Zobacz ceny (zdjęcia) Festiwal Smaków FOOD Trucków zaprosił łodzian na Wielką Szamę przy Atlas Arenie. W sobotę (19 czerwca) pojazdy z potrawami z różnych części świata obsługują klientów (wstęp darmowy) jeszcze do godz. 21, zaś w niedzielę (20 czerwca) szama trwa w godz. 12-20.

📢 Rok temu były tłumy w Rybakówce jak w Sopocie! Rybakówka koło Łodzi! Plaże w Rybakówce w Żerominie! Jak będzie w 2021? 19.06.2021 Zdjęcia z Rybakówki koło Łodzi! Jak będzie w wakacje 2021? Plaże w Rybakówce w Żerominie przyciągały tłumy! Rybakówka to nowe miejsce wypoczynku nad wodą. Zobaczcie zdjęcia z Rybakówki Żeromin. 📢 Łódź: w 2020 r. zadłużenie na jednego mieszkańca wzrosło, a koniec roku będzie jeszcze wyższe. Ile obecnie wynosi? Na koniec roku 2020 r dług przypadający na jednego mieszkańca Łodzi był wyższy o 342 zł, a na koniec wzrośnie o kolejne blisko 300 zł. Najbardziej jednak swych mieszkańców obciąża długiem leżąca na południu województwa łódzkiego gmina Sulmierzyce, gdzie padł kontrowersyjny rekord Polski.

📢 Emerytura stażowa po 40 latach pracy? Emerytura stażowa 2021. Wysokości emerytury stażowej. Ile wyniesie emerytura? SPRAWDŹ 19.06.2021 Emerytura stażowa 2021. Wysokości emerytury stażowej. Ile wyniesie emerytura stażowa po 40 latach pracy? Dziesiątki pytań, które dręczą tych, którzy zastanawiają się nad wcześniejszym świadczeniem emerytalnym. Oto nasz poradnik emerytalny, który przekazuje potrzebną wiedzę! Emerytura stażowa 2021. Gdzie złożyć wniosek o emeryturę stażową? Kiedy najlepiej to zrobić? Komu przysługuje emerytura stażowa? Kiedy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę, aby była jak najwyższa? Jaki jest najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę?

📢 Tak bawi się zakochana para uczestników Sanatorium Miłości! Iwona i Gerard Sanatorium Miłości byli na wspólnym urlopie! ZDJĘCIA 19.06.2021 Tak bawi się zakochana para uczestników Sanatorium Miłości! Iwona i Gerard Sanatorium Miłości byli na wspólnym urlopie! Zdjęcia Iwony i Gerarda z urlopu w Egipcie! Zobacz jak Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości spędzili wspólny urlop!

📢 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 19.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID? 19.06.2021 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID? Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czy można pić alkohol i jeść posiłki przed szczepieniem na koronawirus? 📢 Najbardziej trujące rośliny w Polsce dla psów i kotów! Rośliny trujące dla kota! Uważaj na te rośliny spacerując z psem! 19.06.2021 Uważaj na te trujące rośliny spacerując z psem! Które toksyczne rośliny mogą zabić kota? Najbardziej trujące rośliny w Polsce dla psów i kotów! Wciąż niewiele osób wie, że większość popularnych roślin uprawianych lub po prostu dziko rosnących w naszych domach, ogrodach, na działkach, sadach, czy polach może być trująca – nawet śmiertelnie – dla zwierząt i to zarówno tych domowych pupili, jak i dla zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych.

📢 Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! 19.06.2021 Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! Do podłódzkiej miejscowości przyjeżdżają ludzie z całej Polski.

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! Grób Krzysztofa Krawczyka cały w kwiatach! 19.06.2021 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! Grób Krzysztofa Krawczyka cały w kwiatach! Przy miejscowym cmentarzu w Grotnikach parkują setki samochodów, to fani przyjeżdżają na grób swojego idola - Krzysztofa Krawczyka. Został tu pochowany 10 kwietnia 2021 roku. Krzysztof Krawczyk był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. 📢 Horoskop miesięczny dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na czerwiec 2021. Horoskop na lato 2021 czerwiec dla Lwa i Wagi 18.06.2021 Horoskop na czerwiec 2021: Horoskop miesięczny na czerwiec podpowiada co przyniesie letnie przesilenie. Horoskop na czerwiec 2021 przygotowany przez wróżkę Eufemię daje wiele cennych rad i wskazówek dla osób spod każdego znaku zodiaku. Horoskop podpowiada, że niektórzy z nas powinni przygotować się na każdą ewentualność - często także na te nieprzyjemne wydarzenia.

📢 Śmieszne życzenia urodzinowe! Nieoklepane życzenia urodzinowe. Gotowe życzenia urodzinowe! Wzruszające życzenia urodzinowe! 19.06.2021 Śmieszne życzenia urodzinowe! Wzruszające życzenia urodzinowe! Często brakuje nam już pomysłów na oryginalne życzenia urodzinowe, krótkie i śmieszne wierszyki na urodziny, czy po prostu ładne, bądź mądre życzenia. Poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny. Krótkie życzenia urodzinowe składamy swoim bliskim i dalszym znajomym niemalże codziennie. Życzenia urodzinowe 2021! 📢 Codzienny horoskop na jutro. Horoskop 19 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona. Horoskop na dziś 19.06.2021 Horoskop dzienny na jutro. Codzienny horoskop na sobotę. Horoskop dzienny 19 czerwca 2021 dla Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana. Zobacz, przepowiednię dla swojego znaku zodiaku w horoskopie na dziś 19.06.2021.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Te produkty zostały wycofane z popularnych sklepów i dyskontów. Uwaga na jaja i sezam z salmonellą! 19.06.2021 Kolejna interwencja GIS. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów kolejne partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w aktualnym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS. 📢 Niewiarygodne metamorfozy gwiazd Gogglebox. Przed telewizorem! Tak się pozmieniali Big Boy, Sylwia Bomba i Agnieszka Kotońska 19.06.2021 TTV emituje już od sześciu lat program "Gogglebox. Przed telewizorem"! Od wielu tygodni oglądamy już 13. sezon reality show, a w nim bohaterów, których znamy od dawna. Sylwia Bomba, Mateusz „Big Boy” Borkowski czy Izabela Zeiske w "Gogglebox" są od samego początku, a niewiele krótszy staż w hicie TTV ma Agnieszka Kotońska czy Mariusz Kozak. Jak przez lata zmieniali się bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem"? Zobaczcie sami!

📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 19.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności: 📢 Remont torowisk tramwajowych. Skończą na ul. Zgierskiej, zaczną na Helenówku Kończy się remont torowiska na ul. Limanowskiego, od ul. Zachodniej do ul. Zgierskiej, gdzie wymieniane jest ono wraz z podkładami i podbudową oraz siecią trakcyjną. 📢 Artysta obraził uczucia religijne i znieważył flagę? Kontrowersyjne prace na Fotofestiwalu w Łodzi. Zainterweniowała prokuratura Kontrowersyjne prace przedstawiające postaci religijne i symbole narodowe na tle kobiecych wagin pojawiły się na łódzkim Fotofestiwalu. Zawiadomiona prokuratura zadziałała natychmiast.

📢 Koluszkowscy policjanci zatrzymali 31-latka, który okradł sklep i groził jego pracownikom W ręce koluszkowskich policjantów wpadł 31-latek, który z marketu ukradł artykuły spożywcze i, żeby zatrzymać łup, użył siły i gróźb wobec pracowników sklepu. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy!

📢 Horoskop na lato 2021 dla wszystkich znaków zodiaku! Horoskop wróżki na wakacje dla Bliźniąt, Raka, Panny, Skorpiona! 18.06.2021 Horoskop na lato 2021 dla wszystkich znaków zodiaku! Sprawdź, horoskop na wakacje dla Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny! Wróżka Bernadetta z Łodzi postawiła karty Tarota dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na wszystkie miesiące 2021 roku! 📢 Plaże i kąpieliska w województwie łódzkim 2021. Najpiękniejsze, najchętniej odwiedzane Najpiękniejsze i najchętniej odwiedzane kąpieliska i plaże w województwie łódzkim. Na kolejnych slajdach prezentujemy listę kąpielisk, gdzie nad bezpieczeństwem kąpiących czuwa ratownik, ale pokazujemy też urokliwe plaże, które warto odwiedzić w tegoroczne lato. Zobaczcie, gdzie mieszkańcy województwa wypoczywają najchętniej, gdzie można wypożyczyć sprzęt i gdzie można spędzić nad wodą cały dzień.

📢 Gwiazdy z Liverpoolu powinny trafić do Widzewa. Zmiany w strukturach klubu Piłka nożna. Idzie nowe, lepsze w Widzewie. 📢 Jarosław Kaczyński opuści rząd? Możliwe wcześniejsze wybory Prezes PiS Jarosław Kaczyński do końca roku ma pożegnać się z rządem – donosi „Super Express”. W związku z tym wybory parlamentarne miałyby się odbyć już wiosną przyszłego roku.

📢 Łódź się wyludnia. Ilu mieszkańców straciła Łódź w XXI wieku, a ile inne duże miasta? Łódź zajmuje trzecie miejsce w gronie dużych polskich miast, które w XXI wieku straciły najwięcej mieszkańców. Liderem tej kategorii jest Bytom, tuż za nim uplasował się Wałbrzych. 📢 Grzybobranie 2021 MEMY! Pasjonaci zbierania grzybów dzielą się w sieci zdjęciami. Jesteście gotowi na sezon? MEMY o grzybiarzach 18.06.2021 Grzybobranie 2021 czas start! Zobacz MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję?

📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać. 📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy.

📢 Agresywny rowerzysta na Bałutach. Zaatakował gazem pieszych. Szuka go policja W krótkich spodenkach ukryty miał gaz agresywny rowerzysta, który we wtorek rano na Bałutach zaatakował nim pieszych na pasach. Furiata szuka policja. 📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>>

📢 Horoskop erotyczny na rok 2021. Jakie są seksualne upodobania znaków zodiaku? Czego pragnie Twój partner? SEKS i ZNAKI ZODIAKU 16.06.2021 Horoskop erotyczny 2021. Czego oczekuje Twój partner w łóżku? Jakie są seksualne upodobania znaków zodiaku! Horoskop erotyczny zdradza pragnienia znaków zodiaku! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność? Horoskop erotyczny jest przewodnikiem po najbardziej intymnej sferze Twojego życia.

📢 Proces Zbigniewa Stonogi w Łodzi. Kontrowersyjny youtuber Zbigniew Stonoga przed sądem w Łodzi 16.06.2021 Proces Stonogi w Łodzi znanego i kontrowersyjnego polityka i youtubera zacznie się 19 sierpnia br. w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Wcześniej był już notowany i skazywany. 📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Tragedia w Międzyborzu. Dzieci płakały nad ciałem mamy nawet dwanaście godzin Pogodna, pełna energii, zawsze uśmiechnięta...Tak swoją sąsiadkę, panią Agnieszkę, zapamiętali mieszkańcy jednego z domów wielorodzinnych w Międzyborzu. To właśnie tam doszło do tragicznego odkrycia.

📢 Ceny nad morzem 2021. Ile za rybę, hamburgera, gofra, lody w barach i budkach. Czy w Mielnie jest drogo? Sprawdź! Ile trzeba zapłacić za zestaw obiadowy "ryba, frytki, surówka" w nadmorskiej miejscowości? Ile kosztuje gofr z dodatkami? Po ile są hamburgery, hotdogi i zapiekanki w Mielnie? Sprawdź!

📢 Największe grzyby świata: potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną? Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia? 📢 Zaginione dzieci: Rodziny wciąż czekają na jakiekolwiek wieści. Zobacz zdjęcia, może rozpoznasz któreś z nich? Zaginięcie zawsze jest wielką tragedią dla bliskich osoby, po której ślad zaginął. Wydaje się jednak, że jeszcze bardziej przerażająca jest sytuacja, kiedy znika dziecko. W Polsce wciąż nieznany jest los kilkudziesięciorga osób, które zaginęły przed ukończeniem 18 lat. Zobaczcie, może uda Wam się rozpoznać i pomóc odnaleźć chociaż jedną z nich.

📢 Płaca minimalna w Polsce i za granicą. Porównaj, jak zmieniają się zarobki Płaca minimalna w Polsce rośnie. W 2019 r. Polak z minimalnym wynagrodzeniem zarabiał 2250 zł brutto, w 2020 r. płaca minimalna wzrosła do 2600 zł brutto, a w 2021 r. wynosiła już 2800 zł brutto. W 2022 r. płaca minimalna może sięgnąć 3000 złotych. A jak jest w innych krajach? Porównaliśmy dane Eurostatu na temat płacy minimalnej. 📢 Rybakówka Żeromin koło Łodzi. Zobacz plaże w Rybakówce w Żerominie. Relaks na plaży blisko Łodzi a tłok przez całe lato Rybakówka Żeromin. Rybakówka "Święty Spokój" koło Łodzi w wakacje co weekend przyciągała tłumy. Na plażę, do wodospadu i pod palmy w Rybakówce zjeżdżają mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa i całego regionu. Gościom nie przeszkadza, że na stawach w Żerominie obowiązuje zakaz kąpieli. Żeromin i Rybakówka stały się nowym celem podróży dla wielu wielbicieli wypoczynku nad wodą z regionu łódzkiego.

📢 Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata w czasie epidemii koronawirusa? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Ależ Malwina wyglądała! Ślub Malwiny Smarzek, gwiazdy siatkarskiej reprezentacji Polski. ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie Malwina Smarzek, gwiazda siatkarskiej reprezentacji, wzięła ślub! Kameralna uroczystość dla kilkudziesięciu osób miała miejsce na terenie jednego z hoteli w Wiewiórczynie pod Łaskiem. W Wiewiórczynie Malwina Smarzek zresztą mieszka. Tam też urzędnik stanu cywilnego udzieliła nowożeńcom ślubu. Od soboty siatkarska gwiazda nazywa się Smarzek-Godek. Jej mąż ma na imię Przemysław. Panna młoda prezentowała się w oryginalnej sukni oszałamiająco. Efektownie wyglądał też tatuaż na ręce wykonany przez jej męża, który jest właścicielem studia tatuażu.

📢 Obiad na upały. Tymi potrawami się schłodzisz w upalne dni. PRZEPISY. Co na obiad w upały? Lekkie dania na upalne i gorące dni 8.09.2020 Co jeść w upalne dni? Szukacie przepisów na lekkostrawne potrawy? Potrawy na upały - przepisy. W upalne dni większość z nas nie ma ochoty ani na ciężkostrawne posiłki, ani na wielogodzinne stanie w kuchni i przygotowywanie potraw. Podpowiadamy jak w kilkanaście minut przygotować pyszne, ale przy tym niskokaloryczne dania dobre na upały. 📢 Rybakówka Święty Spokój w Żerominie koło Łodzi. Plaża i atrakcje dla dzieci w Rybakówce Zobacz nowe miejsce wypoczynku! 2.08.2020 Rybakówka w Żerominie oferuje miejsca do plażowania i rekreacji oraz kąpieliska. Rybakówka Święty spokój w Żerominie, znajduje się w połowie drogi między Łodzią a Piotrkowem. Zaledwie pół godziny drogi od stolicy województwa. Rybakówka Święty Spokój koło Łodzi to nowy kompleks wypoczynkowy.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Morderczynie i przestępczynie z Polski poszukiwane przez policję. Zobacz niebezpieczne kobiety [LISTA] Tych kobiet należy się obawiać, a na ślad niektórych z nich policja nie potrafi trafić od wielu lat. Listę najgroźniejszych kobiet z województwa łódzkiego i całego kraju otwierają morderczynie, panie, które brały udział w bójkach, rozbojach, narażały życie wielu osób.

Czy wzrośnie opłata za ZUS?