Prasówka 30.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Na zakupach Polacy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli. - Ceny w lipcu były średnio o 5 proc. wyższe niż rok wcześniej – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Jak zauważają eksperci, to najwyższy wzrost cen od 10 lat. Porównując rok do roku drożeje m.in. żywność.